CAN 2025 : l’Algérien Jaouen Hadjam forfait pour le reste de la compétition

Touché à la cheville lors du match face au Burkina Faso, le 28 décembre dernier (1-0), le latéral gauche algérien Jaouen Hadjam (22 ans) avait été contraint de quitter la pelouse après seulement treize minutes de jeu. Pris en charge par le staff médical algérien, le joueur des Young Boys Berne a passé une IRM le mardi 30 décembre, pour estimer le grade de son entorse.

Et ce lundi matin, la Fédération algérienne a révélé que le latéral gauche ne pouvait pas continuer la compétition. Jaouen Hadjam va donc rentrer en Suisse et allait être mis à la disposition de son club pour se soigner. Le latéral gauche de 22 ans quitte donc le Maroc, alors que l’Algérie affrontera la RD Congo ce mardi (17 heures), en huitièmes de finale.