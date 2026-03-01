Ligue 1
OL : l’ouverture du score rapide de Tolisso contre l’OM
Ce dimanche, c’est jour d’Olympico. Avec cinq points d’avance sur son rival du soir, l’Olympique Lyonnais avait à cœur de frapper un gros coup en allant s’imposer au Vélodrome, après sa récente défaite à Strasbourg. Mais l’OM, après une nouvelle semaine animée en interne, devait se rassurer et retrouver le chemin de la victoire dans ce choc.
Mais rapidement, la rencontre a montré beaucoup d’intensité. Suite à un ballon perdu par l’OM sur son côté gauche, Tolisso a été servi en position idéale face au but phocéen et profitait d’un mauvais alignement de la défense adverse. Le capitaine rhodanien a pu contrôler et tromper aisément Rulli. L’OL climatise le Vélodrome !
