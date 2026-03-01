Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

OL : l’ouverture du score rapide de Tolisso contre l’OM

Par Samuel Zemour
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

Ce dimanche, c’est jour d’Olympico. Avec cinq points d’avance sur son rival du soir, l’Olympique Lyonnais avait à cœur de frapper un gros coup en allant s’imposer au Vélodrome, après sa récente défaite à Strasbourg. Mais l’OM, après une nouvelle semaine animée en interne, devait se rassurer et retrouver le chemin de la victoire dans ce choc.

La suite après cette publicité
L1+
Tolisso met le brouillard d’entrée 😶‍🌫️

L’énorme choc est lancé !
Voir sur X

Mais rapidement, la rencontre a montré beaucoup d’intensité. Suite à un ballon perdu par l’OM sur son côté gauche, Tolisso a été servi en position idéale face au but phocéen et profitait d’un mauvais alignement de la défense adverse. Le capitaine rhodanien a pu contrôler et tromper aisément Rulli. L’OL climatise le Vélodrome !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Corentin Tolisso

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Corentin Tolisso Corentin Tolisso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier