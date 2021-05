OM : réunion au sommet pour le transfert de Gerson ce jeudi

La suite après cette publicité

Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, l'Olympique de Marseille est déjà très actif en coulisses. Depuis quelques jours, le club phocéen creuse la piste menant à Gerson, le milieu de terrain de Flamengo. Il y a quelques heures, nous vous annoncions en exclusivité que les dirigeants olympiens allaient formuler une offre de 32 M€ pour tenter de s'attacher les services du joueur de 23 ans, le club brésilien espérant 30 M€ avec 10% sur la revente ou 35 M€. Et les prochaines heures pourraient être décisives.

D'après les informations du quotidien L'Équipe, une réunion décisive doit se tenir ce jeudi au Brésil entre le club carioca et les représentants de l'OM dans ce dossier, à savoir l'ancien Lillois Tulio de Melo et l'agent Pascal Carbon. Toujours d'après nos confrères et leur source, les négociations « avancent bien » entre les deux écuries. Oui, mais voilà, selon O Globoesporte, le gaucher, lui, hésite fortement.

Gerson finalement pas emballé ?

Le média brésilien révèle qu'il aurait même déjà fait savoir à certains proches et certains de ses coéquipiers qu'il n'accepterait pas l'offre de l'OM. Il ne serait pas spécialement emballé par un retour en Europe, lui qui a déjà joué à l'AS Roma et à la Fiorentina. Le Carioca privilégierait la stabilité, auprès de ses proches et sa famille. Mieux, Flamengo pourrait lui offrir une revalorisation salariale dans les semaines à venir. Son coach Rogério Ceni lui a en tout cas envoyé un message clair ce mercredi soir après le nul contre la LDU de Quito (2-2, Copa Libertadores).

«Je parle avec lui tous les jours. Je veux qu'il reste, il est indispensable. Je comprends les besoins, mais depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas eu de renforts. Le maintien de Gerson est important si nous voulons être champion. Mais je ne règle pas les factures alors je ne fais que donner mon avis. Pour moi, il faudrait garder Gerson et recruter trois joueurs. Mais il y a la pandémie, la crise économique... Le club fait des efforts pour être en règle. Gerson est bien, il est heureux d'être là. Je ne vois pas l'intérêt de partir», a lâché le technicien du Mengão en conférence de presse. Sauf nouveau revirement de situation, un coup de froid s'annonce pour l'OM...