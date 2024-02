OM : Medhi Benatia explique le départ de Renan Lodi

Lors du mercato hivernal, l’OM s’est surtout activité pour renforcer son poste de latéral gauche. Il faut dire que le départ du Bresilien Renan Lodi a tout bousculé puisque la direction olympienne s’est offerte Ulisse Garcia et Quentin Merlin dans la foulée. Mais le départ de Lodi était loin d’être prévu comme l’a confié le conseiller sportif Medhi Benatia dans un entretien pour Canal+.

« Pour nous c’était simple, on ne voulait pas toucher à la phase défensive dans ce mercato jusqu’à cette offre pour Renan Lodi d’Al-Hilal. On en a parlé avec le président et il nous a dit qu’on ne touchait pas car on avait dit au coach qu’on ne vendrait pas derrière. Malheureusement le joueur a su par son agent qu’il y avait cette offre la. C’est trois ou quatre fois le salaire. Du coup il a attrapé le coach après le match de Thionville et lui a dit "écoute j’ai une offre apparemment vous ne voulez pas accepter alors que je vais gagner quatre fois plus. Il faut me laisser partir." Le lendemain, le coach nous attrape avec le président et nous dit "il vient me parler d’argent, je suis coach de football moi, ça ne me plaît pas. C’est un titulaire mais s’il a la tête ailleurs, il faut le laisser partir. Faut pas garder un joueur à l’OM, s’il ne veut pas être ici" » Voilà qui est plus clair.