Chelsea : Christopher Nkunku se confie sur son arrivée au club

Officiellement débarqué cet été en provenance du RB Leipzig, Christopher Nkunku fait déjà des siennes à Chelsea. Buteur à deux reprises en trois rencontres de pré-saison (Wrexham et Brighton), l’avant-centre des Blues espère connaître le même succès à Londres qu’en Allemagne, où il avait été élu joueur de l’année en 2022. Désormais sous les ordres de Mauricio Pochettino, Nkunku est revenu pour The Times sur son arrivée dans la capitale anglaise. «La saison de Chelsea l’année dernière n’a pas été bonne, tout le monde le sait. Cette année est un nouveau projet, une nouvelle année, une nouvelle saison. Je fais partie de ce projet et je suis heureux d’être ici. Même si Chelsea était 15e ou 16e, cela n’a pas d’importance pour moi car je savais que la nouvelle saison ne serait pas la même que la saison dernière», raconte l’ancien parisien.

En quittant Leipzig pour Chelsea, Christopher Nkunku sait où il met les pieds. L’an passé, les Blues ont connu le chaos, et 4 entraîneurs différents. Le défi est grand, autant que le projet ambitieux du club de Todd Boehly. «Je veux travailler à chaque session, à chaque match. Je sais que je peux faire beaucoup de grandes choses ici, c’est pourquoi je suis assis ici. On verra dans le futur mais je n’ai peur de rien», souffle l’international français au Times, à propos des passages mitigés de Timo Werner et Kaï Havertz, en sortie de Bundesliga. Prochain rendez-vous pour le nouvel attaquant des Blues : dimanche face à Fulham pour un derby londonien.

