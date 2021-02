Tottenham : on sait où jouera Harry Kane la saison prochaine

Clairement, Tottenham vit une saison décevante. Après des débuts très prometteurs, l'écurie entraînée par José Mourinho a, peu à peu, commencé à sombrer. Aujourd'hui, les Spurs pointent à une triste neuvième place au classement de la Premier League, et le train de la Ligue des Champions semble désormais bien loin, avec neuf points de retard sur la quatrième place occupée par West Ham.

La suite après cette publicité

Au milieu de tout ça, on retrouve cependant des joueurs toujours performants. Et quel meilleur exemple qu'Harry Kane. L'attaquant britannique continue de briller, et affiche déjà treize buts et onze passes décisives au compteur, en vingt-deux apparitions en championnat seulement. Déjà dans les rumeurs mercato depuis un bon moment - les médias anglais évoquaient le PSG - la star de la formation londonienne devrait l'être de nouveau si son club ne se qualifie pas en Ligue des Champions.

Les grands clubs sont sur d'autres dossiers

Ou du moins, c'est ce qu'on pouvait penser. Car comme l'explique le sérieux média anglais The Telegraph, tout porte à croire que l'attaquant va rester à Tottenham la saison prochaine. La faute à la crise sanitaire, et donc financière, qui frappe tous les gros clubs européens. D'autant plus que les médias anglais évoquaient un prix de vente colossal de 173 millions d'euros

Avec un contrat qui expire en 2024, Tottenham est donc en position de force dans ce dossier dans le cas où des clubs viendraient quand même aux nouvelles. Le média précise notamment que les gros clubs anglais semblent avoir concentré leurs efforts sur Erling Haaland, moins cher et plus jeune, alors que le FC Barcelone et le Real Madrid n'auraient absolument pas les moyens. Enfin le PSG serait lui, toujours selon la publication, concentré sur les prolongations de Neymar et Mbappé. Une bonne nouvelle pour les fans de Tottenham.