Turquie : rappelé après 8 ans d’absence, Emre Mor explose enfin

Certains l’avaient perdu de vue après son Euro révélation en 2016, quand d’autres ont été plus courageux en le suivant au Celta de Vigo et en Turquie, où il a collectionné les (més)aventures ces dernières années. Mais à 27 ans, l’enfant terrible Emre Mor s’est peut-être enfin trouvé du côté d’Eyupspor, un club moins exposé aux projecteurs, mais 5e de Süper Lig cette saison. Prêté l’été dernier par Fenerbahçe, l’élégant gaucher a pourtant dû attendre le mois de décembre avant de convaincre son ancien coéquipier, Arda Turan, de lui offrir ses premières minutes.

La suite après cette publicité

Une marque de confiance qu’a finalement su rendre l’ancien joueur de Dortmund à son entraîneur, son nom étant aujourd’hui l’un des premiers cochés sur les feuilles de match. Souvent associé à cette étiquette de talent inflammable, capable de mettre le feu sur certains matchs comme de se consumer, Mor trouve enfin la continuité qui lui avait si souvent fait défaut depuis de ses débuts. Ce n’est pas un hasard si le sélectionneur turc, Vincenzo Montella, a fait le choix de le convoquer cette semaine, 8 ans après sa dernière sélection (le 10 octobre 2017 contre l’Islande (2-2), en éliminatoire de l’Euro).

Son retour en sélection est attendu

«Emre Mor vit la meilleure période de sa carrière grâce à la confiance que lui accorde l’ancien joueur de l’Atlético, Arda. Sa jeunesse et ses problèmes d’adaptation lui ont fermé les portes du football européen mais aujourd’hui, Emre affiche son meilleur niveau et retrouve l’équipe nationale turque après un périple de 8 années», écrit le média turc Haber Global. Même en Espagne, où l’ancien prodige a pu évoluer sous les couleurs du Celta de Vigo, son «come-back» fait réagir.

La suite après cette publicité

«Quand personne ne croyait plus en Emre Mor, Arda Turan est apparu pour lui confier les rênes de son projet à Eyüpspor. Celui qui avait vu le Real Madrid toquer à sa porte autrefois, vit aujourd’hui la meilleure période de sa carrière. Et il vient d’être appelé avec la Turquie près de huit ans plus tard», écrit AS. Celui qui vient de s’offrir 1 but et 4 passes décisives sur ses 7 derniers matchs se sait attendu. Lui aussi, attendait sûrement son retour depuis une éternité.