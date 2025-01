Le Bayern laisse planer le doute pour Mathys Tel

Le Bayern Münich semble vouloir bluffer tout le monde jusqu’au dernier moment. Clairement sur le départ, Mathys Tel est pisté par de multiples écuries. Ce jeudi, nous apprenions que le club bavarois et Tottenham avaient trouvé un accord à hauteur de 60 millions d’euros pour le joueur de 19 ans. Pourtant, l’actuel leader de Bundesliga ne veut pas publiquement parler d’un départ de son attaquant.

En conférence de presse, à la veille de défier Holstein Kiel, Vincent Kompany et Max Eberl ont été interrogés sur le cas de l’ancien du Stade rennais. Et officiellement la priorité pour lui est le match de ce samedi : « la chose la plus importante est que Mathys est toujours un joueur du Bayern. Chaque joueur est entièrement disponible jusqu’au dernier moment. Mon rôle est, comme toujours, d’utiliser les joueurs qui sont disponibles » a déclaré le coach de l’écurie munichoise. Même son de cloche pour le directeur sportif : « Mathys est toujours un joueur du Bayern. Par conséquent, s’il est là demain, il cherchera, espérons-le, à marquer des buts. Cela reste le cas pour le moment. Il n’y a pas de nouvelle situation. » Reste à voir si l’ailier aura du temps de jeu demain.