Borussia Dortmund : le message émouvant de Marco Reus

On aurait presque l’impression qu’il est condamné à ne pas gagner la Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Depuis son arrivée dans la Ruhr en 2012, le natif de Dortmund a fini 7 fois derrière le Bayern Munich. Plus proche que jamais de conjurer le sort cette semaine, la saison du BVB a connu un dénouement cruel avec un nul contre Mayence (2-2) laissant le titre revenir à Munich pour la 11e année consécutive. Un crève-cœur pour de nombreux joueurs comme Jude Bellingham, qui a tenu à s’excuser envers ses supporters. C’est également le cas de Marco Reus ce mardi comme le relaie Bild.

Meurtri, le milieu offensif de 33 ans a adressé un message émouvant à l’encontre des supporters dans la publication allemande. Il s’est également expliqué sur la raison qui l’a poussé à ne pas saluer les supporters à la fin du match ni au centre d’entraînement du BVB ce lundi : «Ce que la famille BVB a fait pour nous samedi, l’euphorie, l’ambiance autour du stade, les bons vœux qui ont été reçus et ressentis de toute l’Allemagne, c’est unique ! Et tout cela nous montre à quel point ce club et ses fans sont spéciaux. Votre réaction après le match m’a complètement bouleversé émotionnellement. J’étais sans voix et totalement perdu au début. Je sais que vous m’avez appelé, mais j’étais trop brisé à ce moment-là pour entrer dans vos bras. Oui, ça fait mal. Nous n’avons pas été aussi proches depuis longtemps mais quiconque nous connaît, ce club et vous les fans du BVB, sait que nous allons nous relever, continuer à travailler et à nous battre. Comme ce grand club l’a toujours fait ! Merci.»

