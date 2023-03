Serie A : Sassuolo s’en sort face in extremis à la Cremonese

Après un beau weekend de Serie A, la 25ème journée du championnat italien se poursuivait ce lundi avec un duel de bas de tableau. A cette occasion, Sassuolo recevait la Cremonese avec l’espoir de s’éloigner de la zone rouge en cas de victoire tandis que les visiteurs voulaient surfer sur leur première victoire de la saison acquise. En première période, on assistait à un show Armand Laurienté. L’ancien lorientais inscrivait son cinquième but de la saison en Serie A (26e, 1-0) puis servait Davide Frattesi pour le but du break d’une talonnade subtile (41e, 2-0).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l’entraineur de la Cremonese sonnait la révolte et faisait rentrer Cyriel Dessers. L’attaquant nigérian réduisait d’abord l’écart (62e, 2-1) puis inscrivait même un doublé synonyme d’égalisation (83e, 2-2). A noter la très belle intervention de Maxime Lopez qui avait évité ce score quelques minutes auparavant après un tête de Johan Vasquez sur un corner bien frappé au premier poteau (76e). Mais en toute fin de rencontre, Nedim Bajrami arrachait la victoire pour Sassuolo (90e+2). Grâce à cette victoire, les locaux gagnent une place au classement et sont désormais 13èmes. Cremonese de son côté reste à l’avant dernière place de Serie A.

À lire

Sassuolo : Armand Laurienté compare la Serie A et la Ligue 1