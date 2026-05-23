Liga
Barça : Andreas Christensen va prolonger
@Maxppp
Joueur du FC Barcelone depuis 2022, Andreas Christensen (30 ans) n’a pas beaucoup joué cette saison en raison d’une blessure au genou qui l’a privé de matches depuis le début de l’année 2026. Mais les Culés ne comptent pas s’en séparer.
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Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, l’international danois disposait de plusieurs offres exotiques alléchantes financièrement. Cependant, Mundo Deportivo affirme que le défenseur a trouvé un accord avec le Barça pour prolonger son contrat de deux ans.
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