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Ange-Yoan Bonny décide de représenter la Côte d’Ivoire

Par Jordan Pardon
1 min.
Ange-Yoan Bonny sous les couleurs de l'Inter Milan. @Maxppp

International espoir français à deux reprises, Ange-Yoan Bonny (22 ans) n’ira pas plus loin dans son histoire avec le maillot tricolore. Comme Elye Wahi, l’attaquant de l’Inter Milan a décidé de représenter la Côte d’Ivoire, son pays d’origine. S’il n’apparaît pas dans la liste concoctée par Emerse Faé pour les rencontres amicales face à la Corée du Sud et l’Ecosse, son absence tient surtout à un problème dentaire.

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«Pour Bony Ange-Yoan, il est OK pour rejoindre les Éléphants. Il a un problème dentaire donc nous avons préféré le laisser en club afin d’être apte avec son club, performer et nous retrouver plus tard», a indiqué le sélectionneur des Elephants en conférence de presse ce mercredi.

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