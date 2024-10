OM - Angers : les compositions officielles

Début de la 7ème journée de Ligue 1 avec l’OM qui accueille Angers au Stade Vélodrome ce vendredi à 20h45 (suivez la rencontre en direct sur FM). Battu à la régulière contre le RC Strasbourg lors de la dernière journée, l’OM doit montrer sa supériorité face aux angevins à domicile et redémarrer une bonne dynamique avant la trêve. Toujours sur le podium, les Phocéens doivent l’emporter our garder leur avance sur Reims et ne pas être largué par Monaco et le PSG. En face, les Angevins n’ont toujours pas remporté de match cette saison et pointent à la dernière place du classement. Une réaction est attendue pour ne pas faire l’ascenseur et redescendre en Ligue 2.

La suite après cette publicité

Pour ce qui est du terrain, l’OM évoluera dans son désormais habituel 4-2-3-1 avec Balerdi qui fait son retour en défense, il sera aligné aux côtés de Cornelius. Kondogbia et Højbjerg au milieu de terrain puis Maupay à la pointe de l’attaque soutenu par Carboni qui fête sa première titularisation avec l’OM. Angers sera aussi en 4-2-3-1 avec Fofana dans les buts, Biumla et Lefort en défense centrale. Belkebla et Aholou devant la défense puis Niane à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

OM : Rulli - Murillo, Balerdi (cap.), Cornelius, Garcia - Højbjerg, Kondogbia - Greenwood, Carboni, Luis Henrique - Maupay.

Angers : Fofana - Raolisoa, Biumla, Lefort, Hanin - ahoulou, Belkebla - Ferhat, Abdelli (cap.), El Melali - Niane.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-0 de l’OM face à Angers peut vous rapporter 450€.