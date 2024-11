Newcastle - Arsenal: les compositions officielles

Newcastle reçoit Arsenal ce samedi à 13h30 à St. James’ Park, dans le cadre de la dixième journée de Premier League. Les Magpies s’organisent en 4-3-3 avec Nick Pope aux cages. En défense, on retrouve Livramento, Schär, Hall et Burn. Willock, Longstaff et Bruno Guimaraes sont au milieu de terrain. Et enfin, Joelinton, Isak et Gordon vont animer l’attaque de Newcastle.

Les Gunners s’articulent en 4-4-2 avec aux cages Raya. En défense, on retrouve Partey, Saliba, Gabriel et Timber. Saka, Merino, Rice et Martinelli sont au milieu de terrain. Et enfin, Trossard et Havertz vont animer l’attaque d’Arsenal.

Les compositions:

Newcastle: Nick Pope - Livramento, Schär, Hall, Burn - Willock, Longstaff, Bruno Guimaraes - Joelinton, Isak, Gordon

Arsenal: Raya - Partey, Saliba, Gabriel, Timber - Saka, Merino, Rice, Martinelli - Trossard, Havertz