Chelsea : Cole Palmer n’arrête plus de choquer l’Angleterre

Chelsea est sur un petit nuage. Après une remontada dingue contre Tottenham (4-3), les Blues se sont imposés et ont assuré la deuxième place de Premier League, devant Chelsea et Manchester City. Encore à quatre points de Liverpool, leader avec encore un match en moins, le club londonien peut être un prétendant sérieux dans la course au titre avec cette victoire contre un grand d’Angleterre. Et pour cela, Chelsea peut compter sur celui qui est vendu comme le meilleur joueur de Premier League de l’année 2024 par la presse britannique : Cole Palmer (22 ans).

3e meilleur buteur du championnat anglais derrière Mohamed Salah et Erling Haaland (13 buts), l’ex-offensif de Manchester City pointe à 11 buts et 6 passes décisives depuis le début de saison. En 2024, il détient un total de 38 buts et passes décisives confondues en Premier League, alors qu’il reste encore quatre journées de championnat à disputer en 2024. Contre les Spurs, son doublé sur penalty a étonné après une panenka réussie pour le 4-2. Une action qui lui a permis d’obtenir le meilleur taux de conversion de penalty de l’histoire du Championnat, avec 12 buts consécutifs sur cet exercice.

Cole Palmer a régalé

«Le premier, j’ai juste essayé de marquer, et j’y suis parvenu. Le deuxième, j’ai reculé et je savais que j’allais le faire, alors je l’ai fait en panenka. Nous avons pris trois points, mais nous avons commencé lentement (…) Nous savions que nous allions nous créer des occasions et, heureusement, nous avons gagné. Le moral de l’équipe est bon. Tout le monde s’entend bien. Nous avons remporté cinq victoires consécutives. J’espère que nous pourrons continuer à gagner», a réagi le héros du soir, au micro de la BBC.

«Je suis très satisfait de chacun des joueurs. Jusqu’au coup de sifflet final, le match est toujours ouvert. Pour l’effort que nous avons fait pendant 90 minutes, c’est normal d’encaisser dans les cinq dernières minutes. Nous sommes heureux de Cole Palmer, et pas seulement de ses buts. Il apprend à jouer contre des équipes très proches de lui. Il se débrouille très bien», a également ajouté Enzo Maresca, son manager. Salué par les fans des Blues après sa panenka réussie, le joueur de 22 ans a été scandé dans l’enceinte de Tottenham : "Palmer again, ole, ole". Avec lui, Chelsea peut rêver très grand.