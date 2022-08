Manchester City : les premières confidences d'Erling Haaland sur son adaptation

La suite après cette publicité

Darwin Nuñez et Erling Haaland. Liverpool et Manchester City ont chacun recruté un nouveau numéro 9 d'envergure sur le mercato estival. Et les deux hommes ont déjà eu l'occasion de s'affronter lors du récent Community Shield, remporté par les Reds, avec un but de Nuñez en fin de match. Critiqué lors de ses débuts en match amical, l'Uruguayen a déjà inversé la tendance et c'est aujourd'hui plus Haaland qui fait face aux premiers doutes des observateurs, en raison d'un match moyen.

Est-il armé pour réussir en Premier League ? Lui ne se met en tout cas pas la pression, comme il l'a expliqué à Sky Sports, à trois jours du premier match de Manchester City en Premier League, sur la pelouse de West Ham. « Nous verrons, pour l'adaptation. Des gens peuvent prendre du temps, d'autres peuvent y arriver directement. Nous allons voir, mais je ne suis pas inquiet. C'est la vie d'un footballeur - il faut vivre avec. »

Haaland veut progresser mais ne s'affole pas

Si Manchester City a déboursé 75 M€ pour l'arracher au Borussia Dortmund, il sait qu'il s'agit malgré tout d'un joueur jeune (22 ans) et perfectible. Mais Haaland a soif d'apprendre. « C'est quelque chose que je dois faire. En tant que jeune joueur, jouant pour Pep Guardiola, jouant pour le meilleur club d'Angleterre, je dois continuer à me développer et à m'améliorer dans beaucoup de choses. C'est ce que j'aime beaucoup dans le football, on peut toujours se développer, on peut toujours s'améliorer au jeu. » Et il sait que pour l'instant, il doit améliorer son entente avec ses nouveaux partenaires de jeu.

« L'alchimie sur le terrain avec les autres joueurs est quelque chose qui viendra - je ne sais pas si cela prendra des semaines, des mois, mais c'est quelque chose que nous devons développer chaque jour à l'entraînement. À ce niveau élevé, vous comprenez aussi les gens autour de vous - il est bon à ceci, il est bon à cela, il aime jouer au ballon là-bas », raconte-t-il. Déterminé, curieux et impliqué, Haaland se donne les chances de réussir en Premier League. Mais il sait que tout sera plus facile en trouvant le chemin du but le plus rapidement possible.