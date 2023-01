Coupe du Roi : Carlo Ancelotti a recadré Rodrygo

La suite après cette publicité

Confronté à Villarreal ce jeudi en huitièmes de finale de Coupe du Roi, le Real Madrid s’en est finalement sorti au bout d’un succès étriqué (3-2). Déjà battus par le Sous-marin jaune en Liga (2-1) le 7 janvier dernier, les joueurs de Carlo Ancelotti ont cette fois évité l’écueil, mais la frustration était quand même ambiante chez certains joueurs.

Sorti peu avant l’heure de jeu pour céder sa place à Marco Asensio, passeur décisif sur le dernier but madrilène, Rodrygo n’a pas apprécié le choix de son entraîneur. Au moment de quitter la pelouse, le Brésilien semblait abattu, regardant devant lui et ignorant Ancelotti. Une attitude réprimandée par le technicien italien qui n’a pas hésité à lui signifier : «Tu me salues en sortant», a-t-il déclaré sur les images de Movistar +. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid a été limpide sur le sujet : «Je lui ai tout simplement dit de ne pas oublier de me saluer quand il sort, c’est le respect. »

À lire

Aurélien Tchouaméni présente ses excuses au Real Madrid