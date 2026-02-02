Mercato PSG : Noham Kamara a trouvé un accord avec l’OL mais…

La fin de mercato hivernal est agitée pour Noham Kamara. Sur le départ du côté du Paris Saint-Germain, le jeune défenseur de 19 ans est courtisé. Ces dernières heures, nous vous révélions que le Parisien était convoité par le Bayer Leverkusen. Dans le même temps, l’OL est également sur le coup.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de confirmer, l’OL et Kamara ont trouvé un accord contractuel au cours des dernières heures. Les deux clubs sont, par ailleurs, d’accord sur le principe d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Pour autant, à l’heure où nous écrivons ces lignes, rien est encore bouclé.

L’OL a trouvé un accord, Leverkusen toujours là

De son côté, Leverkusen est toujours prêt à acheter le natif de Meaux. Une situation qui pourrait davantage convenir aux champions d’Europe en titre. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2024, à seulement 17 ans, Noham Kamara avait rapidement fait son trou dans la capitale française. Convoqué par Luis Enrique en équipe première en avril dernier, le défenseur est depuis apparu à trois reprises en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Fort de plusieurs performances remarquées, notamment en Youth League, le franco-sénégalais a disputé 12 matches toutes compétitions confondues cette saison. Entré en jeu en Coupe de France lors de la victoire du PSG contre Fontenay (4-0), le droitier d’1m85 se rapproche désormais plus que jamais d’un départ. Reste désormais à savoir qui raflera la mise…