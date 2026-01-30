Menu Rechercher
Le Bayer Leverkusen pousse fort pour Noham Kamara

Alors que le mercato hivernal refermera bientôt ses portes, les différentes écuries européennes continuent de prospecter pour se renforcer. Dans cette optique et selon nos dernières informations, le Bayer Leverkusen regarde du côté de la capitale française. En effet, le club allemand fait actuellement le forcing pour enrôler Noham Kamara, jeune défenseur du PSG.

D’après nos indiscrétions, Leverkusen est actuellement en pole dans ce dossier même si de nombreux clubs sont également à l’affût pour le natif de Meaux. Auteur de 12 matches toutes compétitions confondues cette saison, le droitier d’1m85 se rapproche plus que jamais d’un départ et le PSG est, de son côté, ouvert à l’idée d’un transfert. A suivre…

