Les trois pistes inattendues de Thomas Tuchel pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich est en pleine révolution. Au printemps dernier, le club allemand, sous l’impulsion d’Oliver Kahn et de Hasan Salihamidžić, avait décidé de se séparer de Julian Nagelsmann pour garder ses chances de faire le triplé. Résultat, avec la nomination de Thomas Tuchel, le Bayern Munich a été éliminé de la C1, de la Coupe d’Allemagne et a dû attendre que Dortmund manque le titre pour le récupérer lors de l’ultime journée. Malgré le sacre, les dirigeants bavarois ont fait le ménage et ont donc viré Kahn et Salihamidžić. Thomas Tuchel a désormais les pleins pouvoirs et a commencé à avancer sur le mercato pour renforcer considérablement son effectif.

Dans ce sens, deux premières recrues ont débarqué en Bavière. Annoncé dès janvier, le milieu de Leipzig Konrad Laimer a débarqué gratuitement au Bayern Munich au début du mois de juin. Un très joli coup qui s’accompagne de l’officialisation ce vendredi de Raphaël Guerreiro. L’ancien latéral gauche du Borussia Dortmund débarque aussi libre au Bayern Munich et vient ainsi retrouver son ancien coach à Dortmund. Mais Thomas Tuchel n’en a pas fini avec le mercato et prépare encore d’autres dossiers.

Thomas Tuchel veut piocher en Ligue 1

Selon les informations de BILD, l’ancien coach du PSG cible deux milieux de terrain et un latéral droit. La priorité était Declan Rice mais l’international anglais de 24 ans est plus proche d’Arsenal et surtout de Manchester City désormais. Le Bayern Munich veut donc profiter de cette situation pour récupérer un indésirable des Cityzens : Kalvin Phillips. L’ancien de Leeds n’a jamais su s’imposer avec Pep Guardiola malgré les 50 millions investis et aura une porte de sortie cet été. Ses agents pourraient aider à faciliter ce transfert vers le géant allemand qui estime que son profil compensera l’échec Rice.

À ce poste, le profil de l’international ivoirien Ibrahim Sangaré plaît aussi à Thomas Tuchel. S’il n’a pas le même style que Declan Rice, le milieu du PSV Eindhoven est bien dans la liste pour renforcer l’entrejeu surtout qu’il est disponible pour une somme abordable, à savoir 35 millions. Enfin, dernière piste très surprenante. Le quotidien allemand révèle qu’au poste de latéral droit, Thomas Tuchel veut… Youcef Atal. L’international algérien de Nice, souvent blessé ces dernières années, est même un candidat sérieux à ce poste surtout, car Nice n’en demandera pas plus de 10 millions. À 27 ans, Atal pourrait donc bien, un peu comme Bouna Sarr avant lui, débarquer pour jouer le rôle de complément alors que Kyle Walker pourrait aussi débarquer et que Noussair Mazraoui est toujours au club. À suivre.