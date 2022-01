JT Foot Mercato : ces stars dans la tourmente

La suite après cette publicité

Ces stars dans la tourmente

Le premier c'est Paulo Dybala, qui n'a toujours pas résolu sa situation contractuelle avec la Juventus. En fin de contrat l'été prochain, l'Argentin pourrait voir des cadors européens lui faire les yeux doux pour le récupérer libre au prochain mercato. Du côté de Madrid, le Real ne veut plus d'Eden Hazard et comme expliqué ce matin dans la revue de presse, le Belge ne sera pas retenu si une belle offre est reçue. En Angleterre, Pierre-Emerick Aubameyang ne fait plus partie des plans de Mikel Arteta et sa situation en sélection n'est également pas au beau fixe. Newcastle qui rêve d'attirer un gros noms lors de ce mercato serait très intéressé par ses services. Les Français Anthony Martial et Ousmane Dembélé ont quant à eux, récemment reçu des avertissements de leurs entraîneurs concernant leur potentiel départ. Affaire à suivre.

La Ligue 1 passe à l'offensive sur le marché

En manque de temps de jeu cette saison, Rayan Cherki a exprimé ses envies d'ailleurs. Selon L'Equipe, plusieurs grands clubs européens et des formations de Ligue 1, comme l'OGC Nice, pensent à l'enrôler. Dario Benedetto à Boca Juniors, ça se précise. D'après RMC Sport, l'Argentin est attendu dans les prochains jours à Buenos Aires pour y signer son contrat. Enfin, deux internationaux français sont proches de signer en Ligue 1 dans les prochaines heures, il s'agit d'Eliaquim Mangala avec l'AS Saint-Etienne, et d'Hatem Ben Arfa au LOSC.

Lorient enregistre une nouvelle recrue

C'est officiel, le Nigérian Bonke Innocent signe au FC Lorient, en provenance de Malmö. Il s'engage chez les Merlus jusqu'en 2025. De son côté, Diego Costa quitte l'Atlético Mineiro. L'international espagnol a résilié son contrat qui le liait au club jusqu'à la fin de l'année 2022. Un retour en Europe pour l'attaquant de 33 ans n'est pas à exclure. Lincoln City, club de troisième division en Angleterre, a annoncé l'officialisation du prêt de l'international anglais Brooke Norton-Cuffy d'Arsenal jusqu'à la fin de la saison. Barré au Rubin Kazan par Yuri Dyupin, le gardien russe Ivan Konovalov vient de partir du club tatar. Direction Livingston en Écosse pour un prêt d'un an et demi. L'attaquant japonais du FC Tokyo Kyosuke Tagawa (22 ans) est prêté pour une saison et demie à Santa Clara au Portugal. Latéral gauche autrichien de 25 ans, Maximilian Ullmann quitte le Rapid Vienne et débarque en Serie A. Il a signé pour deux ans avec le promu Venise qui pointe au 17e rang. L'ailier uruguayen de Flamengo Giorgian De Arrascaeta a prolongé au sein du club brésilien. Il est désormais sous contrat jusqu'en juin 2026. Milieu international néerlandais de 27 ans, Tonny Vilhena quitte la Russie et le FK Krasnodar pour la Liga. Direction l'Espanyol de Barcelone où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Le milieu offensif Torben Müsel vient d'être prêté par le Borussia Mönchengladbach jusqu'à la fin de la saison à Eupen 12e en Belgique.