Lorient : Jimmy Cabot est très courtisé

Champion de France de Ligue 2 et officiellement promu en Ligue 1 après l'arrêt des championnats par la LFP, le FC Lorient se prépare donc à retrouver l'élite dans quelques mois. Et pour augmenter ses chances de maintien la saison prochaine, il lui faut réaliser un mercato solide cet été. Cela passe en premier lieu par la conservation de joueurs qui ont grandement participé à la montée. C'est le cas notamment du milieu droit de 26 ans, Jimmy Cabot. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 2019-20 avec le FCL, l'ancien Troyen est cependant en fin de contrat au 30 juin avec les Merlus. Ce qui rend compliqué la tâche des dirigeants lorientais de le conserver. Surtout après une saison comme celle-ci.

Des premières rumeurs ces derniers mois faisaient état d'un intérêt d'Angers et surtout de l'Olympique de Marseille pour la natif de Chambéry. Mais selon Téléfoot, les deux clubs de Ligue 1 ne sont pas les seuls sur les rangs afin d'attirer Cabot. Le Nîmes Olympique, le Stade Brestois ou encore le FC Metz sont intéressés par le joueur. Mais il n'y a pas qu'en France que le Français a la cote selon l'émission dominicale de TF1. Le club turc de Besiktas, des formations belges et néerlandaises seraient aussi venus aux renseignements. Pour le moment, le Lorientais n'aurait rien décidé, mais serait à l'écoute de tous les intérêts. Comme il l'a déclaré à Ouest-France il y a quelques jours : «je suis ouvert à tout. Je vais essayer de trouver un projet intéressant où je pourrai m’épanouir. À cet instant, il n’y a vraiment rien d’affiné.»