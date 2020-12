Ligue 1 : le Stade Rennais s'adjuge le derby breton et gifle Lorient

Dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1, le FC Lorient accueillait le Stade Rennais au Moustoir. Les Merlus qui ont chuté mercredi au Parc des Princes face au PSG (2-0), voulaient se payer le scalp de leur voisin breton en cette fin d'après-midi. Côté rennais, les hommes de Julien Stéphan souhaitaient confirmer leur renouveau opéré face à l'OM mercredi (2-1). Pour ce derby, Christophe Pélissier alignait un 4-2-3-1 avec Hamel en pointe. Les Rennais se présentaient sur le pré en 4-1-4-1 avec Adrien Hunou en attaque.

Les deux équipes se jaugeaient dans le premier quart d'heure et les opportunités se faisaient rares. Il fallait attendre la 18e pour entrevoir la première occasion rennaise du match. Sur la droite, Doku débordait et centrait pour Hunou dont la tête heurtait le montant de Nardi. Une minute plus tard, Truffert voyait sa frappe bien repoussée par Nardi. Fort logiquement, le Stade Rennais ouvrait le score. Sur un coup-franc de Bourigeaud mal renvoyé par la défense lorientaise, le ballon revenait sur Da Silva dont la volée déviée par Morel surprenait Nardi (0-1, 23e).

Le Stade Rennais enchaîne après l'OM

Vexés par cette ouverture du score, les hommes de Pélissier partaient à l'abordage des buts gardés par Salin sans pour autant se montrer dangereux. Juste avant la pause, Lorient se procurait enfin une occasion franche. Sur la droite, Le Fée distillait un bon centre pour la tête de Wissa qui devançait la sortie de Salin mais ne cadrait pas (40e). Au retour des vestiaires, les Merlus revenaient avec de meilleures intentions mais Chalobah ne cadrait pas sa tête (48e).

Malheureusement pour Lorient, Rennes réalisait le break après l'heure de jeu. Suite à un échange avec Doku, Bourigeaud dans la surface ajustait de près Nardi (0-2, 70e). Six minutes plus tard, les hommes de Julien Stéphan assénaient le coup de grâce. Bien lancé par Grenier, Terrier enroulait bien sa frappe et surprenait Nardi (0-3, 76e). Grâce à cette huitième victoire de la saison, le Stade Rennais se hissait à la quatrième place et revenait provisoirement à trois longueurs du PSG au classement.

