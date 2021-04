Super League : Agnelli rend les armes !

Principal instigateur du projet Super League en compagnie de Florentino Pérez, le président de la Juventus Turin Andrea Agnelli pensait réaliser un coup fumant. Il avait su réunir 12 clubs parmi les plus réputés d'Europe et avait préparé ses arguments pour calmer l'opposition. Mais la révolte des fans, des amoureux du football, des joueurs et même parfois des entraîneurs a été trop forte.

Résultat, les clubs anglais impliqués, pris à la gorge, ont choisi de renoncer. Et avec la moitié des participants annoncés qui prennent le large, il semblait difficile de tenir le cap, même s'il espérait encore hier soir. Interrogé par Reuters sur la possibilité de continuer le projet Super League, Agnelli a répondu : « pour être franc et honnête, non. Ce n'est évidemment pas le cas ».