Gerard Piqué va devenir coach !

Ancien joueur de Manchester United et du FC Barcelone, Gerard Piqué est un touche à tout. À 36 ans, l’ex-défenseur a déjà démontré ses capacités de businessman. Mais le football manque visiblement au Catalan. Ce dernier vient d’ailleurs de faire une annonce choc.

« C’est une nouvelle année et après mûre réflexion, j’ai décidé de revenir au football. Cela me manque beaucoup. Cette fois, ce ne sera pas en tant que joueur. Ce sera en tant qu’entraîneur. Je partagerai plus de détails à la fin de la semaine », a-t-il confié à Relevo.