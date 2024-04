OL - Brest : Ainsley Maitland-Niles revient sur son penalty décisif

Au bout du temps additionnel, Ainsley Maitland-Niles a offert la victoire (4-3) aux siens contre le Stade Brestois sur un pénalty parfaitement transformé. Interrogé au micro de Prime Vidéo après cette soirée complètement dingue, l’ancien joueur d’Arsenal n’a pas caché sa satisfaction. «Les fans ont été fantastiques, je me sens très bien. Je n’avais jamais joué un match comme ça, l’atmosphère était phénoménale et je marque le but, c’est fantastique».

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 53 29 17 15 8 6 44 27 7 Lyon 41 29 -7 12 5 12 38 45

Et d’ajouter : «mon penalty ? J’ai ma routine dans mes pas, je fais le vide autour de moi et c’est comme ça que j’y arrive. Je devais marquer ce penalty car Lacazette a fait un gros travail pour nous», a par ailleurs confié l’Anglais de 26 ans avant de revenir sur l’état de santé de son coéquipier, violemment percuté par le portier brestois. «Si j’ai des nouvelles de lui ? Non je vais prendre des nouvelles après cette interview en espérant qu’il aille mieux». Selon les dernières informations du diffuseur, les nouvelles seraient rassurantes concernant le buteur rhodanien.