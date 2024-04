OM : Medhi Benatia jette le flou sur l’avenir de Jean-Louis Gasset

Appelé à la rescousse l’hiver dernier pour prendre la succession de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a réalisé des débuts tonitruants avec l’Olympique de Marseille à l’image de sa belle série de 5 victoires consécutives à cheval entre fin février et la mi-mars. Tandis qu’il commençait à retrouver du baume au cœur, l’OM est retombé dans ses travers. Incapable de remporter la moindre rencontre depuis le 10 mars, le club phocéen a relevé la tête en renversant Benfica pour se hisser en demi-finale de Ligue Europa. Suffisant pour relancer la machine au même titre que l’avenir de son entraîneur ?

«Si Jean-Louis Gasset peut rester ? Pour l’instant, on ne l’a pas évoqué. Il a signé pour trois mois, 90 jours comme il le disait très bien au départ. Pour l’instant, on en est là, et on regarde match après match. On verra ce qui va se passer», a éclairci le conseiller sportif de l’OM, Medhi Benatia, sur RMC.