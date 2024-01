Nigeria - Cameroun : les compositions officielles

C’est l’un des chocs des huitièmes de finale de la CAN 2023. Ce samedi soir, le Nigeria, invaincu lors de la phase de poules et deuxième de son groupe, affronte le Cameroun, presque miraculé et encore en lice grâce à une place de meilleur troisième, au Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Quoi qu’il arrive dans cette rencontre, une grande nation africaine sortira par la petite porte et dès le début de la phase finale. Les Super Eagles ont déjà remporté à trois reprises la Coupe d’Afrique des Nations tandis que les Lions Indomptables ont été couronnés à cinq reprises et sont les deuxièmes plus titrés du continent derrière l’Egypte. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, José Peseiro aligne un 3-4-3. Troost-Ekong est préféré à Omeruo pour accompagner Bassey et Ajayi en défense tandis que Iwobi et Onyeka évolueront devant la défense, Aina et Zaidu animeront, eux, les couloirs alors que Lookman est privilégié à Chukwueze pour le trio offensif avec Osimhen et Simon. En face, Rigobert Song aligne de nouveau un 3-4-3, comme lors du match fou face à la Gambie, avec Ondoa plutôt qu’Onana dans les buts. Gonzalez remplace Tolo dans l’arrière-garde aux côtés de Wooh et Castelletto. Nouhou et Ngamaleu sont préférés à Yongwa et Tchato pour les côtés tandis que Zambo Anguissa et Ntcham sont de nouveau alignés dans l’entre-jeu. Enfin, le trio Toko Ekambi-Magri-N’Koudou est reconduit devant.

Les compositions officielles :

Nigeria : Nwabili- Ajayi, Troost-Ekong, Bassey - Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu - Simon, Osimhen, Lookman

Cameroun : Ondoa - Castelletto, Wooh, Gonzalez - Ngamaleu, Ntcham, Zambo Anguissa, Nouhou - Toko Ekambi, Magri, N’Koudou