PSG : la grosse décision du FC Barcelone avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

« Je pense, j'espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense que c'est de notre responsabilité que ce chapitre qui est encore ouvert, puisse avoir un moment où les choses se fassent comme elles auraient dû se faire et qu'il y ait une fin bien plus heureuse ». Les déclarations de Joan Laporta sur Messi ce week-end ont mis le feu en Catalogne.

Depuis, les médias ont eux aussi publié des informations allant dans ce sens, avec un Xavi qui voudrait aussi compter sur son ancien coéquipier dans son effectif. Mais ce n'est pas cet été que le Barça tenterait de rapatrier la vedette argentine. Les médias catalans expliquent tous qu'en cas de véritable offensive, c'est en 2023 que les Blaugranas passeraient à l'attaque.

Xavi aux commandes

Et selon plusieurs publications ibériques ce mercredi, la décision est prise : le Barça va bien essayer de faire revenir Messi l'été prochain. Le quotidien Sport explique qu'en interne, on a pris la décision de répondre positivement aux volontés de Xavi, qui aura de toute manière le dernier mot dans ce dossier. Le natif de Rosario terminerait donc vraisemblablement sa carrière au sein de son club formateur. Ou du moins, c'est le plan des Barcelonais.

De son côté, Marca s'appuie sur des sources internes au Barça et confirme qu'avant tout, il y a déjà l'envie de retrouver des bonnes relations avec l'Argentin après sa sortie un peu tumultueuse du FC Barcelone. Dans ce dossier, c'est surtout l'Argentin qui devra décider, puisque du côté du Barça, c'est plutôt clair...