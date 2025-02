Le geste fort du Real Madrid qui bouleverse Vinicius Jr, le Bayern Munich va se séparer d’une autre star

Vinicius Jr, plus jeune capitaine du Real

Face à la Real Sociedad en demi-finale aller de la Coupe du Roi, Vinicius Jr a porté pour la première fois le brassard de capitaine. Comme le rapporte AS, c’est un geste de la part de Carlo Ancelotti qui l’a beaucoup touché. Si son ancien coéquipier Toni Kroos l’a chambré en écrivant sur Insta que « maintenant, tu peux parler aux arbitres », le Brésilien a perçu ce geste comme un signal fort à l’heure où il est constamment critiqué, victime d’insultes racistes ou encore lié à des rumeurs de départ. L’occasion pour l’intéressé de réaffirmer son envie de rester. «Je veux entrer dans l’histoire du Real Madrid. Samedi, je vais disputer mon 300e match et j’espère atteindre les 400, 500 matchs avec ce club», a glissé le joueur à Real Madrid TV.

Le Bayern regrette pour Coman

Après le coup de pression à Kimmich, le Bayern Munich s’apprête à dire au revoir à Kingsley Coman. «La fin d’un cycle», comme l’écrit L’Equipe. Au club depuis bientôt 10 ans, le Français vit certainement sa dernière saison en Bavière. Tout proche d’un départ à Al Hilal l’été dernier, il était finalement resté et avait à cœur de prouver. Et bien le Français déçoit avec seulement 3 buts et 4 passes décisives en championnat. Au delà des statistiques, c’est son influence sur le terrain, mais aussi en dehors qui pose question. Coman fait partie du conseil des sages en compagnie de Neuer, Muller, Kimmich et Kane, mais il n’assume pas ses responsabilités. “Au bout d’une décennie, on connaît à peine le son de sa voix”, peste Mario Basler, ancien milieu offensif du Bayern.

Le fiasco Vitor Roque

En Catalogne, on évoque la vente de Vitor Roque qui est accueilli comme un soulagement. Comme le relaye Mundo Deportivo, le Barça a accepté de transférer le Brésilien à Palmeiras avec l’accord du Bétis qui a cédé, après avoir obtenu une augmentation de 30% sur la future vente d’Ez Abde. Le journal AS revient sur le fiasco Roque qui a coûté 60 M€ bonus compris. Le Barça limite la casse en vendant Tigrinho pour 30M€ au club brésilien. Une somme qui contribuera à renouveler les contrats d’Iñigo Martínez et de Lamine Yamal, comme l’explique le média catalan.