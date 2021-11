FC Barcelone : la pépite hispano-marocaine Abde enflamme la Catalogne

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone peut se frotter les mains avec ses jeunes. En plus de Pedri ou d'Ansu Fati, des joueurs comme Nico Gonzalez ou Gavi sont aussi destinés à un bel avenir selon les observateurs de La Masia. Et ce n'est pas tout, puisqu'en ce moment, Gerard Piqué, Memphis Depay et compagnie ont vu deux pépites hispano-marocaines les rejoindre à l'entraînement et pour les matchs de l'équipe première : Ilias Akhomach (17 ans) et Abde (19 ans).

Le premier est déjà assez coté en Catalogne puisqu'il est annoncé comme une pépite depuis des années déjà, lui qui a fait toutes ses classes à La Masia. En revanche, le deuxième, né au Maroc et arrivé en Espagne à l'âge de 3 ans, n'a commencé à faire parler de lui que très récemment. Et pour cause, l'ailier droit est arrivé à Barcelone en provenance d'Hercules (D4) il y a trois mois seulement, à la toute fin du mercato estival, pour renforcer l'équipe B et couvrir, notamment, le départ de Konrad de la Fuente, parti à Marseille. En quelques semaines, il a convaincu tout le monde en Catalogne, et a été lancé dans le grand bain par l'intérimaire Sergi Barjuan le 30 octobre dernier face à Alavés.

Les médias catalans s'enflamment

Devenu le premier joueur né au Maroc à porter la tunique du Barça, Abde avait dû se contenter de deux petites entrées en jeu. Samedi soir, Xavi l'a fait entrer à la pause. Et nul doute que le nouveau coach barcelonais n'a pas été déçu. Pendant les quarante cinq-minutes où il a été sur la pelouse, l'international U20 Marocain a multiplié les tentatives de un contre un et de débordement sur son côté, apportant énormément de danger à chaque prise de balle pratiquement. Il a aussi montré avoir un caractère trempé sur plusieurs actions.

« Il a débordé et a été sur le point de marquer, il a même défendu sur un joli duel avec Pedrosa », indique Mundo Deportivo, alors que Sport l'a élu homme du match, avec un joli 8/10 : « sa confiance dans le un contre un est insultante ». Pas inscrit en Ligue des Champions, il ne pourra pas jouer face à Benfica mardi, mais nul doute qu'on le reverra à l'œuvre très rapidement...

