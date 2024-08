Saudi Pro League : l’étrange mercato du championnat saoudien

C’était la révolution de l’été 2023. En investissant sans compter dans le football, le fonds souverain saoudien a propulsé son championnat sur le devant de la scène avec l’arrivée de plusieurs grands noms comme Neymar, Riyad Mahrez, N’Golo Kanté, Karim Benzema ou encore Sadio Mané, sachant que Cristiano Ronaldo était arrivé quelques mois plus tôt. Un an plus tard, la fièvre acheteuse n’est pas totalement retombée puisque l’on s’approche des 200 millions d’euros dépensés (187,8M€) cet été, ce qui place la Saudi Pro League juste derrière la Premier League, la Serie A, la Ligue 1, la Bundesliga et la Liga. Surtout que le mercato n’a ouvert que le 17 juillet dernier pour la SPL et se fermera le 6 octobre prochain, soit dans 46 jours. Alors que la saison démarre ce jeudi, certaines écuries ont fait quelques coups intéressants.

Al-Ittihad veut oublier son échec, les autres gros en attente

Champion ultra-dominateur de la saison dernière, Al-Hilal n’a pas encore mis la main au portefeuille. Gardant un effectif similaire et profitant prochainement du retour de blessure de Neymar, le club coaché par Jorge Jesus est bien loin des 376,1 millions d’euros dépensés il y a un an. Si les rumeurs Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Vitor Roque (FC Barcelone) ont existé, le champion saoudien n’a pas encore souhaité se renforcer. Son dauphin Al-Nassr a aussi été sage pour le moment. L’équipe de Cristiano Ronaldo a notamment procédé à des retouches. Suite aux départs de David Ospina (Atlético Nacional) et Aziz Behich (Melbourne City), Bento (Athletico Paranaense) et Salem Al-Najdi (Al-Fateh) sont débarqués pour un peu plus de 22 millions d’euros. C’est d’ailleurs plus sur le plan des départs qu’Al-Nassr se signale, à l’image du nouveau prêt de Seko Fofana à Al-Ettifaq ou aux rumeurs de départs autour d’Aymeric Laporte et de Sadio Mané.

Dernier membre du podium, Al-Ahli a aussi été peu actif pour le moment. Allan Saint-Maximin a été prêté du côté de Fenerbahçe quand le milieu défensif brésilien Alexsander est arrivé pour 9 millions d’euros. L’équipe de Matthias Jaissle n’a donc pas été chamboulée pour le moment. C’est sûrement la grosse différence avec Al-Ittihad. Champion sortant et décevant cinquième, le club de Karim Benzema a été le plus dépensier avec 96,7 millions d’euros déjà dépensés. Sur son banc, Laurent Blanc a remplacé Marcelo Gallardo suite à ses résultats décevants. Pour repartir de l’avant, Al-Ittihad a ainsi posé ses pions sur Moussa Diaby (Aston Villa) pour 60 millions d’euros, mais aussi Houssem Aouar (AS Roma, 12M€) et Predrag Rajkovic (Majorque, 8M€). Enfin, quelques talents locaux comme Ahmed Al-Ghamdi (Al-Ettifaq), Saad Al-Moussa (Al-Etiffaq) et Muath Fagihy (Al-Hilal) sont également arrivés.

L’attraction Al-Qadsiah

Du côté des clubs outsiders, cela a été très calme pour l’instant, à l’exception de quelques mouvements de joueurs saoudiens. Certaines équipes sont mêmes dans une situation de crise à l’image d’Al-Wehda qui ne compte que 14 joueurs professionnels. Ambitieux, le club d’Al-Ettifaq n’a pourtant recruté que le gardien slovaque Marek Rodak en provenance de Fulham quand Al-Shabab n’a attiré que Giacomo Bonaventura (Fiorentina) et Haroune Camara (Al-Ittihad). Enfin, Al-Taawoun qui avait terminé quatrième la saison dernière, a aussi été calme pour le moment, à l’image de Flavio (Trabzonspor) ou encore Fayçal Fajr (Al-Wehda) comme principaux renforts. Nouvelle arrivée en Saudi Pro League et disposant aussi de fonds quasiment illimités, la formation d’Al-Qadsiah voudra rapidement se mêler à la lutte dans le haut de tableau et si possible pour le titre. La formation de Michel a déjà déboursé 59 millions d’euros et seul Al-Ittihad fait mieux.

Assez intelligent avec des joueurs expérimentés comme Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille), Nacho Fernandez (Real Madrid) ou encore Koen Casteels (Wolfsbourg), le mercato d’Al-Qadsiah a permis d’attirer quelques talents sud-américains comme Ezequiel Fernandez (Boca Juniors), Julian Quinones (America), Gaston Alvarez (Getafe) ou encore Nahitan Nandez (Cagliari). Et le club promu pourrait même faire venir Paulo Dybala prochainement… Les autres promus, Al-Kholood et Al-Orobah ont été plus sages avec Kevin N’Doram (Metz) qui a rejoint le premier club quand le second a surtout récupéré le gardien Gaëtan Coucke (Malines). Moins clinquant que la saison dernière à pareille époque, le mercato saoudien nous a néanmoins appris qu’il ne fallait pas grand-chose pour qu’il s’enflamme. La tendance actuelle va demeurer ou non ? Les prochains jours vont être importants.