Monaco - Reims : les compositions officielles

Monaco reçoit Reims à domicile pour la dix-huitième journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Monégasques (3ème) pourront remonter à la deuxième place et devenir le nouveau dauphin du PSG. Quant aux Rémois, ils peuvent se relancer dans la course pour l’Europe en cas de victoire sur les terres monégasques. À domicile, Monaco s’organise en 3-4-2-1 avec Majecki qui officie comme dernier rempart. En défense on retrouve Kehrer, Maripan et Magassa. Vanderson, Fofana, Zakaria et Ouattara occupent le milieu de terrain. Akliouche se place juste derrière Golovin et Ben Yedder qui animent l’attaque de Monaco.

La suite après cette publicité

Reims s’articule en 4-3-3 avec Diouf aux cages. En défense on retrouve Foket, Okumu, Agbadou et De Smet. Khadra, Atangana et Teuma occupent le milieu de terrain. Diakhon et Matusiwa épaulent Daramy en attaque.

Monaco: Majecki - Kehrer, Maripan, Magassa - Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara - Akliouche - Golovin, Ben Yedder

La suite après cette publicité

Reims: Diouf - Foket, Okumu, Agbadou, De Smet - Khadra, Atangana, Teuma - Diakhon, Daramy, Matusiwa