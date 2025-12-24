Menu Rechercher
CAN, Algérie : Riyad Mahrez s’offre un record historique

Par Jordan Pardon
Riyad Mahrez sous les couleurs de l'Algérie @Maxppp
Algérie 3-0 Soudan

On ne sait pas jusqu’où ira l’Algérie dans cette CAN 2025, mais il y a de grandes chances que Riyad Mahrez la termine comme meilleur buteur de sa sélection. En marquant lors du premier match des Fennecs face au Soudan ce mercredi, l’ancien joueur de Manchester City est devenu, seul, meilleur marqueur de l’histoire de son pays dans la CAN.

Avec désormais 7 buts marqués en Coupe d’Afrique des Nations, il devance Lakhdar Belloumi (6 buts). Son coéquipier Baghdad Bounedjah, titulaire ce soir, compte, lui, 5 buts.

Pub. le - MAJ le
