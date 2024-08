Accord entre l’OM et Norwich pour Jonathan Rowe

L’OM touche au but dans sa quête d’un nouveau joueur offensif. La piste menant à Jonathan Rowe s’est rapidement dégagée ces derniers jours, le joueur tentant même de partir au clash avec Norwich pour faire accélérer les choses. Il faut croire que cette tactique a fini par payer. D’après nos informations, la direction marseillaise et celle de Norwich ont trouvé un accord pour l’Anglais de 21 ans aux alentours de 16,5 M€. Une visite médicale est même déjà prévue dans les prochains jours afin de valider ce transfert.

Dans le viseur de Pablo Longoria et ses équipes depuis une grosse dizaine de jours, comme nous vous l’avions révélé, l’international Espoirs anglais (2 sélections, 1 but) est donc attendu dans le sud de la France et pourrait rapidement être intégré à l’effectif avec la grave blessure de Faris Moumbagna à Brest samedi. Le Camerounais sera absent pour plusieurs mois, victime d’une rupture des ligaments croisés et laisse de la place dans le domaine offensif. La venue d’un neuf est d’ailleurs à l’étude.

Jonathan Rowe attendu pour la visite médicale

D’après les informations de The Telegraph, l’accord entre les deux clubs prévoit une clause de revente préférentielle en faveur des Canaries, preuve que le club de Championship ne souhaite pas complètement lâcher l’homme aux 12 buts en 2e division anglaise la saison passée. Avec sa venue, l’OM a quasiment bouclé son effectif pour cette saison sans coupe d’Europe, mais particulièrement attendue sous la houlette de Roberto De Zerbi.

Plutôt attaquant de côté, Jonathan Rowe a l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes, notamment sur les deux ailes dans des rôles assez hybrides. Une fois sa venue officialisée, la direction phocéenne va pouvoir entrer dans sa dernière ligne droite : dégraisser son effectif. Pour le moment, les membres du loft (Mbemba, Gigot, Veretout) n’ont pas trouvé preneur, pas plus que quelques éléments dont la porte de sortie est ouverte. Et le temps presse.