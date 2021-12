OL : mais où en est Jeff Reine-Adélaïde ?

Lors de l'annonce du groupe de l'Olympique Lyonnais, son nom continue de figurer parmi la liste des indisponibles. Jeff Reine-Adélaïde est précisément absent depuis le 3 février dernier, après une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche, survenue durant le derby face à Monaco, lors de son prêt à Nice la saison dernière (2-1). Alors que son retour sur les terrains était attendu fin 2021, la rééducation du milieu de terrain a pris un léger retard.

Comme révélé fin octobre dernier, «l’Olympique Lyonnais informe que Jeff Reine-Adélaïde a présenté récemment des douleurs qui ont amené à de nouveaux examens cliniques en ce début de semaine mettant en évidence un retard de cicatrisation osseuse de son genou gauche. (...) L’international espoir français, revenu à l’OL cet été, a poursuivi de manière assidue sa rééducation auprès des équipes médicales du club», était-il précisé dans le communiqué du club rhodanien. Un petit contretemps qui intervenait alors que le joueur de 23 ans était proche d'un retour dans le groupe collectif.

Jeff Reine-Adélaïde a repris l'entrainement individuel

Déjà opéré en 2019 pour une rupture des ligaments croisés de l'autre genou, le natif du Val-de-Marne avait livré des mots forts après sa longue blessure. «Une impression de déjà-vu... 13 mois après me voilà reparti à zéro. Je me suis déjà tant battu pour revenir et atteindre certains objectifs... Aujourd'hui, je dois intégrer que je ne pourrais pas les accomplir dans les prochains mois, et c'est extrêmement dur à encaisser. (...) C'est une situation compliquée à (re)vivre, mais je me dois de la surmonter. Pour moi, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent», expliquait-il sur ses réseaux sociaux.

Selon nos informations, le joueur continue de travailler avec intensité pour revenir le plus tôt possible. Jeff Reine-Adélaïde est d'ailleurs dans les temps, puisqu'il vient tout juste de reprendre l'entraînement individuel ces derniers jours. Il est actuellement en bonne voie pour reprendre l'entraînement collectif entre fin décembre et le début de l'année prochaine. Un retour à la compétition avec le groupe professionnel est maintenant attendu après la trêve hivernale. S'il n'a plus joué avec l'OL depuis le 28 août 2020, Jeff Reine-Adélaïde est en tout cas attendu par Peter Bosz. «Il fait tout pour revenir. Il s’entraîne avec le groupe et là il y a encore du retard. C’est surtout pour lui que c’est dur. On l'espère en début d’année prochaine, mais là, le plus dur, c'est pour lui. Oui, je lui ai téléphoné. C’est dur mentalement, il faut le dire», expliquait le technicien néerlandais en novembre dernier, désireux d'avoir une arme offensive supplémentaire pour l'année prochaine.