FC Barcelone - Villarreal : les compositions officielles
Ce samedi, c’est la 26e journée de Liga 2025/2026 avec un sacré choc entre le FC Barcelone et Villarreal. À domicile, les Blaugranas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia dans les cages derrière Jules Koundé, Eric García, Alejandro Baldé et Joao Cancelo. Le milieu de terrain est assuré par Pedri et Marc Bernal avec Dani Olmo un cran plus haut. Devant, Robert Lewandowski est soutenu par Lamine Yamal et Raphinha
De leur côté, les Groguets s’organisent dans un 4-4-2 avec Luiz Júnior qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga et Sergi Cardona en défense. Dani Parejo et Santi Comesaña composent l’entrejeu alors que Nicolas Pépé et Alberto Moleiro prennent les ailes. En pointe, Georges Mikautadze et Ayoze Pérez sont associés.
Les compositions :
FC Barcelone : Joan García, Baldé, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Dani Olmo, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.
Villarreal : Luíz Júnior, Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, S. Mouriño, Alberto Moleiro, P. Gueye, Santi Comesaña, N. Pépé, G. Mikautadze, Ayoze Pérez.
