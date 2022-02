OL-LOSC : Clément Turpin ne sera pas sanctionné

Ce dimanche, l'OL a perdu gros en s'inclinant face au LOSC Lille (0-1) au Groupama Stadium en Ligue 1. Pourtant, les hommes de Peter Bosz n'auraient pas dû perdre cette rencontre, un but ayant été injustement refusé à Lucas Paqueta en fin de partie pour une supposée faute du Brésilien sur Leo Jardim, le portier lillois (87e). Le camp lyonnais a forcément crié au scandale, s'en prenant à Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre qui a été interpellé par la VAR avant d'aller visionner les images de ses propres yeux.

Selon les informations de RMC Sport, l'homme de 39 ans ne sera pas sanctionné par sa direction. La Direction technique de l'arbitrage (DTA) estime en effet que la faute provient de la VAR et de l'assistant vidéo du soir, Mikael Lesage. M. Turpin, dont la notation va prendre en compte cette erreur, ne sera pas interdit d'arbitrer l'OL et n'écopera pas non plus d'une rétrogradation, toujours d'après le média. Pascal Garibian, le patron des arbitres, a lui-même reconnu cette grossière erreur coûtant au final cher aux Gones.