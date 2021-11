OM : la statistique impressionnante de Dimitri Payet

Auteur du deuxième but de son équipe, Dimitri Payet a permis à l'Olympique de Marseille de prendre un point contre la Lazio jeudi soir, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue Europa (2-2). Et le capitaine phocéen est de plus en plus décisif.

10 - Dimitri Payet est impliqué sur 10 buts toutes compétitions confondues cette saison (7 buts, 3 assists), au moins le double de tout autre joueur de Marseille. Talisman. #OMLazio pic.twitter.com/cZ19H5irnp — OptaJean (@OptaJean) November 4, 2021

Comme l'explique Opta, le joueur de 34 ans est désormais impliqué sur 10 buts toutes compétitions confondues en 2021-2022, avec 7 réalisations et 3 caviars. Et c'est «au moins le double de tout autre joueur de Marseille». Le numéro 10 olympien est plus qu'important.