Manchester United veut Luis Enrique, la Turquie s’enflamme pour l’arrivée de N’Golo Kanté

Luis Enrique courtisé en Angleterre

On connaît le nom du nouvel homme fort de Manchester United. Darren Fletcher a laissé son costume d’entraîneur intérimaire à Michael Carrick qui sera l’entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison. La direction mancunienne s’est protégée en ne lui offrant que six mois de contrat. Car derrière, à l’image du Real Madrid avec Alvaro Arbelea, Manchester United espère attirer un plus gros poisson. Comme vous pouvez le voir sur la une du Manchester Evening News, Luis Enrique est sur les tablettes des dirigeants mancuniens. En haut lieu, on souhaite un entraîneur avec un pedigree gagnant et Luis Enrique coche toutes les cases au vu de ce qu’il réalise avec le PSG. En juin, il entrera dans les 12 derniers mois de son contrat et il n’y a pas eu d’accord sur un nouveau contrat jusqu’à présent, note le tabloïd. Effectivement, quand on compare le projet du PSG à celui de Manchester United, le choix semble vite fait, mais avec Luis Enrique, on ne sait jamais.

La suite après cette publicité

Kanté au Fener, ça chauffe !

N’Golo Kanté arrive en fin de contrat avec Al-Ittihad et il pourrait bien filer dès cet hiver. Selon nos informations, le milieu de terrain français ouvre la porte à une signature à Fenerbahçe. Kanté serait réceptif à l’idée de revenir en Europe, un choix motivé par l’envie d’évoluer à un niveau compétitif élevé à l’approche de la Coupe du Monde 2026 qu’il devrait disputer avec l’équipe de France. Un contrat de deux ans et demi lui a été proposé sur les bords du Bosphore. Fotomaç indique que des dirigeants de Fenerbahçe se sont rendus hier en Arabie saoudite pour finaliser le transfert. Un accord a été trouvé avec le joueur de 34 ans et les négociations avec le club saoudien sont en cours. Fenerbahçe s’offre l’un des milieux défensifs les plus efficaces au monde s’enflamme même le média !

Et si Rashford retournait à Manchester United ?

Réunion au sommet entre le FC Barcelone et Manchester United concernant l’avenir de Marcus Rashford. Malgré le départ de Ruben Amorim, il ne semble pas question d’un retour de l’Anglais à Old Trafford. Comme l’explique Mundo Deportivo, le FC Barcelone a déjà informé l’attaquant qu’il souhaitait le garder. En Angleterre, il est annoncé que le club catalan avait entamé des discussions avec Manchester United pour tenter de conclure la signature définitive de l’attaquant anglais de 28 ans. Le club catalan est à la recherche d’options pour réduire les 30 millions d’euros convenus dans l’option d’achat. Le cas échéant, ce sera un nouveau prêt du joueur. Manchester United veut le vendre dès l’été prochain et Rashford, de son côté, n’écoutera pas les offres, car il veut le Barça et uniquement le Barça.