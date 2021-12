Real Madrid : Carlo Ancelotti demande du temps pour Eduardo Camavinga

Auteur de quelques prestations remarquées pour ses débuts avec le Real Madrid, notamment sa rentrée face à l’Inter Milan en Ligue des Champions, Eduardo Camavinga est peu utilisé par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Il faut dire qu’il a devant lui un trio indéboulonnable au milieu de terrain : Modric, Kroos et Casemiro. Mais son entraîneur ne s’en fait pas et demande encore du temps pour le jeune international français.

«Camavinga a une qualité et une puissance immenses, mais il doit apprendre et acquérir de l'expérience et des connaissances pour le poste qu'il occupe», a-t-il confié à AS. «Il ne l'a pas encore, mais il n'a que 19 ans ! Chaque jour où il s'entraîne avec Modric, Kroos ou Casemiro est un plus pour Camavinga. Je suis sûr qu'il apprend davantage de ce qu'il voit ses coéquipiers faire à l'entraînement que de ce que je lui dis.»