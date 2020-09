OL : Juninho cartonne l'arbitrage

C'est un Juninho à la petite mine qui s'est présenté au micro de Téléfoot après la défaite de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de Montpellier (2-1). Le directeur sportif rhodanien n'avait pas digéré l'arbitrage de M. Letexier, qui a accordé un penalty au MHSC et expulsé Houssem Aouar en première période. Pour Juninho, tout cela était prévisible.

« Je pense qu'Houssem méritait un jaune. Ici, on joue toujours à 10 », s'est-il d'abord plaint. « J'ai trouvé que l'arbitre avait un peu peur. Ici, il y a toujours la pression, c'est la culture... Tu donnes un rouge comme ça tout de suite... C'est une frustration pour moi. On sent tout de suite que l'arbitre allait prendre ce genre de décisions. » Une nouvelle critique virulente sur l'arbitrage en Ligue 1, deux jours après celui déjà très contesté du Classique.