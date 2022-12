CdM 2022 : Achraf Hakimi explique pourquoi il a choisi de représenter le Maroc et pas l'Espagne

La suite après cette publicité

Ce huitième de finale de Coupe du monde entre le Maroc et l'Espagne aura une saveur un peu particulière pour Achraf Hakimi (24 ans). Né à Madrid, formé au Real Madrid, le latéral droit du PSG aurait parfaitement pu représenter l'Espagne en équipe nationale. Il est de nationalité marocaine et affrontera (ce mardi, 16h) la Roja pour une place en quart de finale du Mondial au Qatar. Il est revenu sur ce choix dans les colonnes de Marca.

« Oui, il y a eu des moments dans ma jeunesse. Il y a eu des contacts, je suis aussi allé faire un essai dans l'équipe nationale espagnole, avec De la Fuente. J'ai passé quelques jours à Las Rozas et j'ai vu que ce n'était pas le bon endroit pour moi, je ne me sentais pas chez moi. Ce n'était pas à cause de quelque chose en particulier, mais à cause de ce que je ressentais, parce que ce n'était pas ce que j'avais appris et vécu chez moi, à savoir la culture arabe, le fait d'être marocain. Je voulais être ici. »