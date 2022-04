LdC, Real Madrid : Federico Valverde revient sur la qualification face au PSG

Pour arriver en demi-finale de Ligue des Champions, le Real Madrid a fait preuve d'une mentalité d'acier. Bousculé lors des phases de poules, les Merengues ont ensuite réalisé un exploit face au PSG, en huitièmes de finale, avant de réitérer contre Chelsea, lors du tour suivant. Federico Valverde, le jeune milieu de terrain madrilène, est revenu sur cette solidité.

«Si nous sommes à Madrid, c'est parce que nous sommes préparés à affronter des situations parfois défavorables. Les jeunes, en plus de l'énergie, apportent du caractère. On se nourrit de ceux qui ont plus d'expérience, a-t-il expliqué en conférence de presse. Nous sommes préparés à tout. À Paris, cela nous a coûté cher, mais au match retour, avec le soutien du public, nous avons renversé la situation. Avec Chelsea, c'était l'inverse. Au match aller, nous avons fait un bon travail et au match retour, nous avons souffert. Espérons que nous ferons un bon match demain et que nous répéterons à domicile (contre Manchester City, mardi).»

