Euro 2024 : les Bleus veulent sauver le soldat Kylian Mbappé

L’équipe de France est en demi-finale de l’Euro 2024. Et ça, elle le doit surtout à sa défense de fer. Depuis le début de la compétition, la formation de Didier Deschamps impressionne dans le secteur défensif. La charnière William Saliba - Dayot Upamecano a éteint tous les attaquants adverses, Théo Hernandez semble très en jambes et Jules Koundé réalisé ses meilleurs matches dans ce rôle de latéral droit. Et dans les cages, Mike Maignan semble intouchable tant il multiplie les parades sur sa ligne. Mais si le secteur défensif se porte à merveille, ce n’est pas du tout le cas du secteur offensif. Au contraire.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé n’est pas à 100%

Depuis le début de la compétition, l’équipe de France n’a marqué que trois petits buts (2 CSC et 1 penalty). L’équipe n’a plus marqué dans le jeu depuis 6 rencontres, une première depuis plus de 60 ans. Et cela est logiquement en partie dû à la méforme de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus affiche un niveau de jeu très en dessous de ses standards mais dans la continuité de ses derniers mois. Si sa fracture du nez face à l’Autriche et le port du masque n’aide pas, le nouvel attaquant du Real Madrid semble aussi complètement cramé physiquement alors qu’il reste l’attaquant qui court le moins de l’Euro. Moins fluide, incapable de passer son vis-à-vis en un contre un et quasi inoffensif, Kylian Mbappé traverse l’Euro comme un fantôme ou presque.

À lire

EdF : nouvelle déconvenue pour Antoine Griezmann

Et forcément, cela est un gros point noir pour l’équipe de France qui a besoin de lui. Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps, interrogé sur la méforme de son joueur, a tenu à le défendre. «Excusez-moi, mais vous ne pensez pas que Kylian a déjà marqué l’histoire ? Avec ce qu’il a fait jusqu’à maintenant ? Kylian, avec ce choc au nez, qui est un traumatisme, il sait qu’il aurait pu ne plus être là aussi. On a fait tout ce qu’on a pu pour qu’il soit là. Il a aussi eu des soucis au dos pendant la préparation, il n’est pas à 100%, mais Kylian est là. Je sais que de savoir qu’il est là ça conditionne aussi et l’adversaire est obligé de s’y adapter », a lancé le sélectionneur des Bleus avant que Kylian Mbappé ne réponde lui-même aux critiques. «Quand tu es capitaine, tu dois passer au-dessus de ça. Toujours garder cette implication et toujours être là pour les coéquipiers. Aujourd’hui, on est en demi-finale et j’en suis toujours très content.»

La suite après cette publicité

Il reste un leader

Mais Didier Deschamps n’est pas le seul à vouloir aider Kylian Mbappé à sortir la tête de l’eau. Ce dimanche matin, Randal Kolo Muani et Youssouf Fofana se sont présentés en conférence de presse et ont aussi échangé sur les performances de KM7. Et les deux joueurs veulent aussi mettre en avant son apport dans le leadership. «Je l’ai en capitaine en club, c’est un peu différent, c’est naturel pour lui, il a ce don là de porter un groupe. Il donne des idées, des conseils à l’équipe, aux joueurs. Il a vécu pas mal de choses, je pense qu’il est né pour tirer un groupe vers l’avant», a d’abord confié Randal Kolo Muani avant d’enchaîner sur le niveau de jeu de son ex-coéquipier au PSG.

«Je ne dirais pas que c’est une mauvaise passe. Il a fait une énorme saison. Le voir ne pas marquer ou pas apporter ce qu’il devrait apporter, bon, c’est aussi à nous de le porter vers le haut. La compétition n’est pas finie, il nous reste peut-être encore deux matchs.» De son côté, Youssouf Fofana a souligné l’impact qu’a Mbappé sur ses coéquipiers. «Kylian, c’est le joueur qui est parti trois fois en un contre un dans une finale de Coupe du monde. Quand il parle de penalty avant une séance, on l’écoute. Point barre. Parce que je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont réalisé cette performance, je n’en connais qu’un seul. Que ce soit lui ou un joueur comme Antoine qui est vice capitaine, ils ont fait des choses que la plupart des joueurs du vestiaire n’ont pas fait en équipe de France. Quand ils parlent, on écoute. Leur niveau de jeu ? Il faut se rendre compte que ça suffit pour être demi-finaliste, je ne vois pas pourquoi on chercherait la petite bête parce qu’au final ça suffit.»