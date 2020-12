Montpellier - PSG : les compositions des équipes

Maintenant que la barre est redressée en Ligue des champions, Paris doit reprendre sa marche vers l'avant en championnat. Défaits à Monaco (3-2) puis incapables de l'emporter face aux Girondins de Bordeaux au Parc (2-2), les Parisiens se déplacent au stade de la Mosson ce samedi soir pour défier Montpellier, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1. Un MHSC privé d'Andy Delort et qui s'articule en 4-3-3 avec un trio offensif Il-lok Yun, Gaëtan Laborde, Stephy Mavididi.

Du côté du PSG, Neymar, Marco Verratti et Presnel Kimpembe étant ménagés, Ángel Di María retrouve une place de titulaire en attaque, tout comme Rafinha au milieu. Plus bas Thomas Tuchel imagine ce qui ressemble à un 5-3-2 avec deux centraux et trois latéraux de métier. Un système extrêmement défensif avec également Idrissa Gueye que l'on retrouve au milieu.

Les compositions des équipes :

Montpellier : Omlin - Sambia, Mendes, Congre, Ristic - Savanier, Ferri, Mollet - Yun, Laborde, Mavididi.

PSG : Navas - Dagba, Pembele, Diallo, Kurzawa, Bakker - Herrera, Gueye, Rafinha - Kean, Di Maria.