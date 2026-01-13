Menu Rechercher
BL : Hambourg-Leverkusen reporté, Dortmund domine Brême, Mayence assure

Par Valentin Feuillette
1 min.
@Maxppp
terminé - 20:30 Mayence 2 Heidenheim 1
terminé - 20:30 Dortmund 3 Brême 0
Hambourg Leverkusen

Soirée perturbée mais animée lors du multiplex de la 17e journée de Bundesliga. Le choc entre Hambourg et le Bayern n’a finalement pas pu avoir lieu : en raison de fortes chutes de neige et de problèmes de sécurité au Volksparkstadion, la DFL a décidé de reporter la rencontre, laissant les supporters dans l’attente d’une nouvelle date. Sur les terrains maintenus, Mayence a fait le travail à domicile face à Heidenheim (2-1). Les hommes d’Urs Fischer ont rapidement pris l’ascendant grâce à Silvan Widmer (30e), avant que Nadiem Amiri ne fasse le break au retour des vestiaires (48e).

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Leverkusen Leverkusen 29 16 +10 9 2 5 34 24
13 Logo Hambourg Hambourg 16 16 -10 4 4 8 17 27

Heidenheim a réduit l’écart par Simon Schimmer (60e), sans parvenir à égaliser malgré une fin de match plus entreprenante. À Dortmund, le Borussia a livré une prestation solide pour dominer largement le Werder Brême (3-0). Nico Schlotterbeck a lancé les siens dès la 11e minute, avant que Dortmund ne fasse la différence en seconde période par Marcel Sabitzer (75e) puis Serhou Guirassy (83e). Un succès net qui permet au BVB de confirmer sa montée en puissance et de rester bien placé dans la course aux places européennes.

Pub. le - MAJ le
