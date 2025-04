Roma : Paulo Dybala croit encore à une qualification en Ligue des Champions

La Roma garde l’espoir d’une qualification en Ligue des Champions. À seulement trois points du top 4, l’équipe entraînée par Claudio Ranieri reste à l’affût, en attendant notamment de connaître la date du match en retard de la Juventus. Dans une course tendue et ouverte, chaque point compte pour rejoindre l’élite européenne.

La suite après cette publicité

Présent aux Laureus World Sports Awards à Madrid, Paulo Dybala a confié son optimisme. « Le classement montre que c’est encore possible, même si ce n’est pas simple. Beaucoup d’équipes se battent pour une place et jouent très bien. J’essaie de rester proche du groupe. On espère que ceux qui sont devant perdront des points, et qu’on atteindra notre objectif », a ainsi déclaré l’attaquant argentin.