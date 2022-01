PSG : Pablo Sarabia et l'avenir de Kylian Mbappé

Pablo Sarabia (29 ans) connaît bien le Real Madrid, où il a été formé, et Kylian Mbappé (23 ans), qu'il a côtoyé au Paris SG. C'est donc logiquement que Marca, qui publie une longue interview de l'Ibère ce jeudi, lui a demandé s'il avait des informations sur la potentielle arrivée de l'attaquant international tricolore à la Casa Blanca cet été.

«Mbappé au Real ? Je ne sais pas. Il ne reste que six mois pour voir la fin de cette histoire. Cela fait longtemps que ça dure depuis que je suis arrivé au PSG. Il y a toujours eu des rumeurs, mais je n'en ai aucune idée. La seule chose que je peux faire, c'est lui souhaiter le meilleur. On blaguait tout le temps avec lui sur le Real Madrid, mais de là à ce qu'il y ait quelque chose de plus... Il ne l'a jamais dit. (...) Bientôt, il devra prendre une décision et il fera ce qu'il considère être le meilleur pour son avenir», a-t-il lancé. Mystère et suspens...