Le Brésil ne s’en sort pas !

Une défaite humiliante. Une de plus pour le Brésil. Pour la première fois depuis le traumatisme du 7-1 contre l’Allemagne en 2014, la Seleçao a encaissé 4 buts dans un même match. Et c’est le Sénégal de Sadio Mané qui a infligé la punition en amical. Le joueur du Bayern a inscrit un doublé, Marquinhos a marqué contre son camp et Habib Diallo, l’attaquant de Strasbourg, y est aussi allé de son but.

Une nouvelle claque pour le Brésil, qui n’a gagné qu’un match depuis la dernière Coupe du Monde. C’était face à la Guinée. L’équipe entraînée par intérim par Ramon Menezes a subi deux défaites, contre le Maroc et donc le Sénégal. Celle subie hier n’est pas vécue comme un tremblement de terre au Brésil, puisque la saison a été longue et que le sélectionneur tant attendu n’est toujours pas là.

En attendant Ancelotti…

En effet, la Fédération brésilienne attend toujours Carlo Ancelotti. Si l’on en croit le Folha de São Paulo, le tacticien italien sera bientôt nommé à la tête de la sélection. Mais il ne la rejoindra bel et bien qu’à la fin de son contrat avec le Real Madrid en 2024. Or, les prochaines échéances auront lieu dès septembre prochain, avec les premiers matches des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, face à la Bolivie puis au Pérou.

Plus que jamais on se dirige vers un système hybride, avec un sélectionneur intérimaire pour patienter jusqu’à l’arrivée d’Ancelotti. Ramon Menezes a d’ailleurs été défendu par ses joueurs après la défaite face au Sénégal, à l’image du défenseur Danilo. « Ramon a grandi, il a le respect et le soutien de nous tous. S’il continue, c’est important que nous les joueurs assumions nos responsabilités, et donnions plus. » Deux défaites pour une seule victoire après le Mondial, un sélectionneur espéré pour 2024 seulement, le Brésil ne se présente pas sous son meilleur jour ces derniers temps…